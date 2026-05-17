Budget - Regierung zieht Agrardiesel-Vergütung um ein Jahr vor

"Aufschwung. Gerechtigkeit. Reformen" – mit diesen drei Schlagworten hat die Regierung ihr neues Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 versehen. Dahinter verbirgt sich ein insgesamt fünf Milliarden Euro schweres Paket, mit dem Türkis-Rot-Pink über neue Einnahmen und geringere Ausgaben künftig wieder die EU-Maastricht-Kriterien erfüllen will.

Ein insbesondere für die ÖVP wichtiger Punkt darin: Das Comeback der Agrardiesel-Vergütung. Ende 2025 ausgelaufen, waren dafür im Doppelbudget ursprünglich insgesamt 100 Millionen Euro vorgesehen. Jetzt will die Dreierkoalition die Vergütung um ein Jahr vorziehen - statt wie ursprünglich erst im Dezember 2027 und 2028, sollen die Auszahlungen bereits im Dezember 2026 beginnen, teilte das Landwirtschaftministerium in einer Aussendung am Sonntag mit.

16 Cent pro Liter

Der Zuschuss werde voraussichtlich rund 16 Cent je Liter betragen. Weitere Details zum künftigen Modell und den Auszahlungsmodalitäten werden noch verhandelt, hieß es weiter. Wie viel teurer die Maßnahme damit wird, ist noch fraglich.