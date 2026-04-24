Neben der notwendigen Budgetkonsolidierung will die Regierung in den laufenden Budgetverhandlungen Spielraum für Maßnahmen schaffen. Gerungen wird derzeit zwischen den drei Koalitionsparteien, welche deren Wünsche umgesetzt werden können. An Vorschlägen mangelt es nicht, wurden doch bereits im Regierungsprogramm zahlreiche Maßnahmen ab 2027 unter Budgetvorbehalt akkordiert. Würden alle diese Dinge realisiert, müssten insgesamt mehr als fünf Milliarden Euro aufgetrieben werden.

Zusätzlich zu den für die Budgetkonsolidierung angepeilten 2 bis 2,5 Milliarden Euro müssten zur Gegenfinanzierung noch mindestens 2,8 Milliarden Euro eingespart bzw. über höhere Einnahmen lukriert werden. Der weitaus größte Brocken auf der Wunschliste der Koalitionspartner ist die von ÖVP und Neos forcierte Senkung der Lohnnebenkosten. Diese soll über die Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) passieren. Eine vollständige Streichung der Beiträge scheint wenig wahrscheinlich, würde dies doch Mindereinnahmen von 7,5 Milliarden Euro bedeuten, wie die Budgetexpertin des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) Margit Schratzenstaller schätzt. Eine angedachte Senkung des derzeit geltenden Satzes von 3,7 Prozent um einen Prozentpunkt würde das Budget immer noch mit rund 2 Mrd. Euro belasten. Mittel für Arbeitsmarkt, Bildungs- und Gesundheitsbereich Dazu kommen im Regierungsprogramm konkret bezifferte Maßnahmen für Arbeitsmarkt, Bildungs- und Gesundheitsbereich für das kommende Jahr, die in Summe rund 705 Mio. Euro kosten würden. Ins Gewicht fallen dabei besonders Mittel für die Elementarpädagogik: Für die Kindergarten-Qualitätsoffensive samt Stufenplan für kleinere Gruppen einigte man sich in den Koalitionsverhandlungen auf zusätzliche Mittel von 205 Mio. Euro für 2027, sollte es die Budgetsituation erlauben. Weitere 20 Mio. Euro sollten als Zweckzuschuss für das geplante verpflichtende zweite Kindergartenjahr dienen. 40 Mio. sollten für eine kostenlose gesunde Jause im Kindergarten investiert werden. Weitere Mittel im Bildungsbereich, auf die besonders die Neos drängen, betreffen die Deutschoffensive (15 Mio.), den Chancenbonus (20 Mio.), das Mittlere Management in Schulen (10 Mio.), digitale Lehr- und Lernmittel (20 Millionen) und die Inklusion (25 Millionen).