Fiskalrat schlägt Alarm: "Liebe Regierung, macht die Augen ganz auf"

Abseits der ohnehin dramatischen kurzfristigen Budgetprognose warnt der Fiskalrat auch vor einer großen langfristigen Finanzierungslücke im Staatshaushalt. Ausgehend von aktuell 2,5 Prozent des BIP steige diese langfristig auf 7 Prozent an, hieß es im am Mittwoch vorgestellten FISK-Nachhaltigkeitsbericht. Die Lücke könne nur mit einer Kombination aus zusätzlichen Maßnahmen geschlossen werden. Kostentreiber sind Pflege, Gesundheit, Pensionen und der Klimawandel.

Das gegenwärtig verhandelte Konsolidierungspaket reicht laut Fiskalrat auch nicht kurzfristig aus, um die im Bericht unterstellte notwendige jährliche Rückführung der Schuldenquote um 0,5 Prozent des BIP, der Minimalanforderung des EU-weiten "Debt Safeguard", zu erreichen. "Um die mittel- bis langfristig laufend anwachsende Finanzierungslücke zu schließen, sind große zusätzliche Konsolidierungsschritte unumgänglich und zeitnah umzusetzen", heißt es in einer Zusammenfassung der Ergebnisse.

Werden die bestehenden Finanzierungslücken nicht zeitgerecht geschlossen, erhöhen sich laut Fiskalrat die Staatsverschuldung und damit die Zinszahlungen. Der langfristige Konsolidierungsbedarf steige dann über die errechneten 7 Prozent des BIP an und könne über Zinseszinseffekte und steigende Risikoaufschläge eine "explodierende Dynamik" einnehmen, lautet die Warnung.

Demografische Faktoren hauptverantwortlich

Die demografiebedingten Ausgaben - also das steigende Durchschnittsalter - steigen gegenüber 2023 langfristig um 6,2 Prozent des BIP an und sind damit hauptverantwortlich für die Verschlechterung der langfristigen Budgetlage, heißt es im Bericht. Dabei fällt der Anstieg der Gesundheitsausgaben um 2,3 Prozent, gefolgt vom Anstieg der Pensionsausgaben und Pflegeausgaben um 1,9 Prozent bzw. 1,8 Prozent des BIP, besonders groß aus. Im Fall der Pensionsausgaben erfolgt der Großteil des Anstiegs der Ausgaben aufgrund der verspäteten Wirkung der Hochinflationsphase auf die Pensionen bereits in den Jahren 2024 und 2025.