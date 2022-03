BP-Wahl: FPÖ-Kandidat laut Abwerzger nicht vor Sommer

Die Bekanntgabe des FPÖ-Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl im Herbst (bzw. Winter) 2022 wird noch auf sich warten lassen. Man habe sich in den Parteigremien darauf verständigt, die Entscheidung "zeitnah" vor dem Wahlkampf bekannt zu geben, also im "Sommer oder Spätsommer", sagte der Tiroler FPÖ-Obmann Markus Abwerzger im APA-Gespräch. Man habe jedenfalls "viele Kandidaten", die in Frage kommen würden.

Norbert Hofer könnte kandidieren

Einer davon sei natürlich der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer, sagte Abwerzger. Dieser hatte kürzlich gegenüber dem KURIER erklärt, dass er antreten wolle - allerdings unter zwei Voraussetzungen: Erstens, wenn Amtsinhaber Alexander Van der Bellen nicht die Wiederwahl in die Hofburg anstrebe. Zweitens müssten natürlich die freiheitlichen Parteigremien entscheiden, wen sie als Hofburg-Kandidaten ins Rennen schicken.

Warten auf Van der Bellens Entscheidung

Es gebe einige Gründe, weshalb man mit Entscheidung und Bekanntgabe seitens der Partei noch zuwarte, betonte Abwerzger: Einerseits wisse man noch nicht, wer sonst noch in den Ring steige - inklusive Van der Bellen. Und andererseits hätten die Österreicher derzeit andere Sorgen, meinte er in Bezug auf die Teuerungswelle, den Ukraine-Krieg und die noch nicht ausgestandene Coronapandemie.