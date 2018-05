Botschaft in Jerusalem: Schieder kritisiert "unsensible" US-Außenpolitik

Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder wünscht sich von den USA "mehr Besonnenheit". Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem kritisierte Schieder, Obmann des außenpolitischen Ausschusses im Parlament, bei einer Pressekonferenz am Dienstag als "unsensible, unausgewogene amerikanische Außenpolitik".

Er frage sich auch, warum der österreichische Botschafter an den Feierlichkeiten des israelischen Außenministeriums am Sonntagabend vor der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem teilgenommen habe. Schieder vermutet, dass dies offensichtlich als "innenpolitisch determinierter Wunsch" aus Österreich an den Botschafter herangetragen worden sei.