"Wehren uns!": Bohrn Menas gehen gegen Tausende Hasspostings vor

Morddrohungen, Rassismus, schlimmste Beleidigungen: Das Ehepaar Sebastian und Veronika Bohrn Mena sieht sich seit Jahren mit einer massiven Hasswelle auf Social Media konfrontiert. „Wir haben nie geklagt, nie rechtliche Schritte ergriffen“, sagt Sebastian Bohrn Mena zum KURIER. Doch damit sei jetzt Schluss, wie er am Montag auf Social Media verkündet: "Jetzt wehren wir uns!" Man wolle gegen alle Hasspostings der letzten fünf Jahre vorgehen.

Bohrn Menas Rechtsanwalt in der Causa ist der auf Shitstorms spezialisierte Tiroler Robert Kerschbaumer. Er hat mittlerweile eine „vierstellige Zahl an Accounts“ von mehr als 1.000 Tätern ausgeforscht, die die Bohrn Menas zum Beispiel beleidigt oder bedroht, respektive klagbare Postings verbreitet haben. Als Verbreitung zählen auch Likes. Derzeit kämen täglich 40 bis 50 weitere Fälle hinzu, so der Anwalt.