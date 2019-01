Bogner-Strauß: "Indexierung war nicht unsere idee"

Bogner-Strauß gegen starre Quoten

In der Frage Frauenquoten wollte sie sich nicht ganz festlegen. Sie gab einerseits zu, dass "die Quote wirkt", sie sei aber "gegen starre Quoten", sagte die Ministerin. In den meisten Vorständen sei eine Durchsetzung schwierig, weil es Zweier-Vorstände seien. Bei Aufsichtsräten in staatsnahen Unternehmen gebe es bereits Quoten. Sie könne sich bei größeren Vorständen in staatsnahen Unternehmen eine Quote in Richtung 25 Prozent vorstellen.

Angesprochen auf ihr Amtsverständnis bekannte sie sich: "Ich bin eine pragmatische Feministin." Sie sei auch für das BinnenI und die Erwähnung der Töchter in der Bundeshymne.

Kürzungen bei feministischer Arbeit

Die Frauenministerin sagte im ORF, sie wolle Frauen bestärken unabhängig zu sein. Bogner-Strauß bekannte sich aber dazu, feministischen Projekten das Fördergeld gekürzt zu haben. Das gesamte Frauen-Budget sei nicht gekürzt worden, aber sie habe 200.000 Euro in Richtung Opferschutz umgeschichtet und dafür bei anderen Projekten gekürzt.