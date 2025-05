Sicherheitsbudget: Weniger Überstunden, mehr Polizeipräsenz - wie soll das gehen?

Am Donnerstag wurde an die rund 40.000 Angestellten des Innenministeriums ein Brief verschickt.

Die Absender: Bundesminister Gerhard Karner und Staatssekretär Jörg Leichtfried.

Der Inhalt des Schreibens: Der Sparkurs im Ministerium - und was dieser für die Mitarbeiter des Sicherheitsapparats bedeutet.

Die politische Vorgabe der Dreier-Regierung ist sinngemäß ja die, dass bei Sicherheitsthemen und -fragen genau nicht gespart werden darf.

"Das Sicherheitsgefühl der Menschen ist ein Grundpfeiler der demokratischen Ordnung", sagt Leichtfried. Eine gut funktionierende Polizei sei für eine freie Gesellschaft unumgänglich.