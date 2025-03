Warum immer mehr Polizisten freiwillig gehen

Vier Papp-Polizisten stellt Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) am Donnerstag am Reumannplatz in Favoriten auf. „Allein diese vier zusätzlichen Beamten würden uns schon helfen“, sagt er. Momentan würden nur „mickrige 290 Polizisten“ bei 319 Planstellen hier tatsächlich ihren Dienst versehen – und viele von ihnen auf Überstunden-Basis.

Das teils enorm hohe Pensum an Überstunden ist für viele Polizistinnen und Polizisten ein Grund, freiwillig aus dem Dienst auszutreten. Wie eine parlamentarische Anfragebeantwortung des steirischen Landesrats Hannes Amesbauer (FPÖ) zeigt, nimmt die Zahl der freiwilligen Abgänge zu: Waren es 2018 noch 185 Bedienstete, die freiwillig ausgetreten sind, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 571 an.

Vor allem in Wien ist die Zahl der freiwilligen Abgänge mit 287 im letzten Jahr vergleichsweise hoch. Gegenüberstellen muss man dieser Entwicklung aber auch die Zahl der Neuzugänge bei der Polizei. Vor sieben Jahren gab es österreichweit 1.692 neue Polizeischülerinnen und -Schüler, 2024 waren es 2.581. Davon brachen letztes Jahr 425 ihre Ausbildung ab.

2,18 Millionen Überstunden Als Gründe für die Austritte der Exekutivbeamtinnen und -beamten werden laut Anfragebeantwortung des BMI Themen wie „Dienstzeiten, Planbarkeit, administrativer Aufwand, neue Ausbildung, neuer Beruf oder familiäre Gründe“ genannt. Vor allem die vielen Überstunden stellen viele Bedienstete vor eine Herausforderung. Allein in Wien brachten es die rund 7.200 Polizistinnen und Polizisten im Jahr 2024 laut Landespolizeidirektion auf 2,18 Millionen Überstunden. Ein Beamter bzw. eine Beamtin absolvierte laut LPD Wien 2024 im Schnitt 49 Überstunden im Monat. Auch diese Zahl steigt: Musste ein Wiener Polizist bzw. eine Polizistin im ersten Pandemiejahr pro Monat 28 Überstunden leisten, so waren es 2021 im Schnitt 33 und 2022 bereits 35 Überstunden.

Vorläufiger Sparplan Das Innenministerium (BMI) will hier nun drastisch einkürzen, das Pensum sei viel zu hoch. Deshalb wurde im Februar eine „Dienstanweisung“ an die LPD Wien verschickt, mit der Anweisung, die pauschalisierten Überstunden um 30 Prozent und die einzelverrechneten Überstunden um 20 Prozent zu reduzieren. Bis zu den endgültigen Vorgaben werde „vorab die Aussetzung/Reduzierung“ von Mehrdienstleistungen mit einer Vergütung von 200 Prozent „mit sofortiger Wirkung angeordnet“, heißt es dazu in einem Schreiben.

© Stephanie Angerer Der Bezirksvorsteher von Favoriten, Marcus Franz (SPÖ), unterstrich mit Papp-Polizisten seine Forderung nach mehr Beamten.

Auch an Sonn- und Feiertagen sollen Überstunden reduziert werden. Hintergrund des Schnitts bei den Überstunden ist das klamme Bundesbudget bzw. das noch ausständige Budget für 2025. „Alle Ministerien müssen derzeit ein provisorisches Übergangsbudget mit Sparmaßnahmen vollziehen, da es noch kein Bundesbudgetgesetz gibt“, sagte dazu ein Sprecher aus dem BMI. Es werde keinerlei Kürzungen beim Thema Sicherheit sowie Einsparungen beim Personal geben, wurde betont.

„Der Personalmangel bei der Polizei ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und jetzt setzt der ÖVP-Innenminister – entgegen seiner Aussagen – zusätzlich den Rotstift an und gefährdet damit die Sicherheit erst recht.“ von FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer