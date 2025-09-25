Jetzt fix: Beamtengehälter für 2026 werden neu verhandelt

Die Gehaltsabschlüsse für Beamte und den öffentlichen Dienst werden nachverhandelt. Darüber hat die Gewerkschaft die Bundesregierung Donnerstagvormittag informiert. Der Deal vom Vorjahr dürfte damit hinfällig sein. Dieser sah vor, dass die Gehälter heuer um 0,3 Prozentpunkte unter der Inflationsrate steigen, dafür 2026 0,3 Prozentpunkte darüber. Die Neos kritisierten den Abschluss damals vehement. Aufgrund der kritischen Budgetsituation haben mittlerweile auch ÖVP und SPÖ ihre Meinung geändert.

Ein Treffen im Kanzleramt vergangene Woche war mit dem Ergebnis geendet, dass die Gewerkschaft darüber beraten werde, ob sie überhaupt verhandeln will. Am Tisch für die Arbeitnehmer: Der Vorsitzende der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD), Eckehard Quin, und jener der Gemeindebediensteten betreuenden younion, Christian Meidlinger.

Gewerkschaft zieht "klare rote Linie"

Bei den Verhandlungen würden klare rote Linien gelten, heißt es in einer aktuellen Aussendung von Quin und Meidlinger. Ziel seien tragfähige und gerechte Lösungen. "Die von der Bundesregierung vorgesehenen Nulllohnrunden für 2027 und 2028 sind zutiefst ungerecht und völlig inakzeptabel. Wir sind bereit, über alternative Lösungen zu sprechen", sagt Quin. Zudem dürfe Gesprächsbereitschaft nicht mit Nachgiebigkeit verwechselt werden: "Wir gehen ergebnisoffen in diese Verhandlungen."

"Das einseitige Aufkündigen einer bereits getroffenen Vereinbarung kommt nicht in Frage", betont Meidlinger. Nur unter dieser Voraussetzung seien Verhandlungen vorstellbar. Sollten die Verhandlungen scheitern, gelte jedenfalls der bestehende Beschluss.