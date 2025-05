Außenministerin Meinl-Reisinger reist erneut in die Ukraine

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) wird nächste Woche bereits zum zweiten Mal in ihrer Amtszeit in die Ukraine reisen. Gemeinsam mit anderen Amtskollegen aus der Europäischen Union nimmt sie am 9. Mai auf Einladung des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha an einem Treffen in Lwiw (Lemberg) in der Westukraine teil. Ein Sprecher Meinl-Reisingers bestätigte am Samstag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der Krone.