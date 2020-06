Ausschuss Tag 4: Einblick in FPÖ-Vereine und Ibiza-Ermittlungen

Bevor Holzer an die Reihe kommt, ist allerdings ab 9.00 Uhr Markus Tschank an der Reihe. Der Ex-FPÖ-Abgeordnete wird zu den FPÖ-nahen Vereinen befragt, über die Spenden an die Partei geflossen sein könnten. Das wurde freilich stets bestritten.

Von Tschank gibt es auch Querverbindungen zur Causa Novomatic. Gut möglich, dass sich der Zeuge, wie andere vor ihm, wegen der laufenden Ermittlungen bei vielen Fragen der Abgeordneten entschlägt - also nichts sagt.