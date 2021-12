"Auch die Heilige Familie hat es nicht leicht gehabt"

Sie haben tschechische Wurzeln und kennen auch die kirchliche Situation in Prag sehr gut. Wie ist die im Vergleich mit jener in Wien?

Das ist schon einmal historisch etwas ganz anderes. Böhmen/Mähren und die katholische Kirche, die Habsburger – das ist auch eine Geschichte der Verwundungen; da müsste man bis zu den Hussiten zurückgehen. Dazu kommen noch 40 Jahre Kommunismus, die viel vernichtet haben. Die Kirche wurde dort in einer Weise unterdrückt, die wir uns nicht vorstellen können. Aber auf der anderen Seite gab es einen harten, sehr kleinen Kern von Gläubigen, die an der Kirche festgehalten haben. Sofern die Kirche noch gestanden ist: gerade auf dem Land hat man viele Kirchenruinen gesehen, viele Dörfer – gerade in den sudetendeutschen Gebieten – waren nur mehr Geisterdörfer. Heute lebt die tschechische Kirche in den Städten mehr als auf dem Land. Prag hat unglaublich lebendige Gemeinden. Ich denke mir, vielleicht werden wir als Kirche in Österreich bald von einer wie in Tschechien lernen müssen. Die sind es nämlich gewohnt, mit der Säkularisierung umzugehen, die haben viel Erfahrung mit Gegenwind. Bei uns hingegen war die Kirche eine machtvolle Institution. Der Kardinal hat ja im KURIER-Interview jüngst bedauert, dass die Stimme der Kirche nicht mehr so gehört wird. Aber daran werden wir uns gewöhnen müssen: die Kreise werden kleiner werden.

Ein großes Problem für die Kirche ist der Priesternachwuchs. Braucht es hier veränderte Zulassungsbedingungen – oder eine spirituelle Erneuerung, welche wieder mehr Berufungen entstehen lässt?

Es wird beides Hand in Hand gehen. Viele haben ja große Erwartungen in die Amazonas-Synode gesetzt. Ich habe schon als Seminarist eine Eingabe für den „Dialog für Österreich“ (innerkirchlicher Diskussions- und Reformprozess 1997/98, im Gefolge der Causa Groër; Anm.) gemacht, die zwei Punkte umfasste: die Weihe bewährter verheirateter Männer, sogenannter „viri probati“, so, wie man heute schon Diakon werden kann. Es gibt ja auch in den mit Rom unierten Kirchen verheiratete Priester – ebenso wie konvertierte verheiratete Geistliche anderer Konfessionen in der katholischen Kirche geweiht werden können. Und der zweite Punkt war die Diakonenweihe für Frauen. Es wird ja heute schon viel „Diakonie“, also tätige Hilfe, in der Kirche von Frauen geleistet. Ich glaube auch, die Menschen haben sich schon gewöhnt an hauptamtlich tätige Frauen in der Kirche. Eine evangelische Pfarrerin hat einmal gemeint: Was hätte es für eine Symbolik, wenn eine schwangere Pfarrerin über die Schwangerschaft Mariens predigt! Was soll ich als Mann dazu schon sagen?