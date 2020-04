Auch der Gerichtsbetrieb startet nach Ostern wieder

"Ein voller Start wird nicht möglich sein, es geht um ein langsames Hochfahren", erklärte Sabine Matejka, Präsidentin der Richtervereinigung in der "ZiB2".

Es dauere einige Zeit, bis die entsprechende Ausstattung besorgt sei. Ein Problem stelle dar, dass viele Gerichtssäle nicht groß genug seien, um den Sicherheitsabstand zwischen den Anwesenden einzuhalten, merkt die Richter-Präsidentin an.

Geschworene per Video

Die Rechtsanwaltskammer stößt sich an einem anderen Punkt im Erlass: In Strafverfahren mit Geschworenen sollen Angeklagte per Video einvernommen werden.

"Es geht hier um die schwersten Straftaten. Da ist die persönliche Anwesenheit des Angeklagten ein Grundrecht und notwendig für die Wahrheitsfindung", sagt Präsident Rupert Wolf.

Während des Notbetriebs wurden nur besondere dringende Verfahren durchgeführt - etwa im Bereich des Gewaltschutzes und U-Haftverhandlungen. Und das auch nur per Videokonferenz. Die Beschuldigten wurden aus der Justizanstalt zugeschaltet.

Massiver Rückstau

Tausende Strafverfahren haben sich deshalb in den vergangenen Wochen angestaut. Wenn jetzt der Betrieb in den Gerichtssälen wieder losgeht, will man sich primär auf jene konzentrieren, bei denen derzeit Beschuldigte in U-Haft sitzen, sagt Richter-Präsidentin Matjeka.

Wie lange es dauern wird, bis der Justiz-Betrieb wieder vollständig läuft und der Rückstau abgebaut ist, ließe sich nicht sagen. Zuletzt meinte Matejka gegenüber Medien, das könnte Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Und das war wohl noch eine vorsichtige Schätzung.