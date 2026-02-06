Asyl: ÖGK-Arbeitnehmer kritisieren medizinische Basisversorgung

Die vom ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker angedachte Einschränkung der medizinischen Behandlung für Asylwerber auf eine Basisversorgung stößt weiter auf Kritik. Der Vorschlag entpuppe sich "bei näherem Hinsehen als teure und ineffiziente Scheinlösung", meldet sich am Freitag der Obmann der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Gesundheitskasse ÖGK, Andreas Huss, in einer Aussendung zu Wort. Auch die Ärztekammer reagierte ablehnend. Kritik an Huss kommt von der FPÖ.

Stockers Vorschlag sei in der Praxis kaum umzusetzen, so Huss. Zu sagen, "Das machen ja die Deutschen auch" sei rechtlich richtig, aber auch dort müssten Asylbewerberinnen und -bewerber alle notwendigen medizinischen Leistungen erhalten. Es sei aber schwer zu definieren, was medizinisch notwendig ist. Huss widerspricht auch dem Argument, dass Asylbewerber das Gesundheitssystem besonders belasten würden. "Wartezeiten auf Operationen haben nichts mit Asylwerber:innen zu tun, sondern mit den begrenzten Kapazitäten in den Spitälern." Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft seien seltener und kürzer im Spital als solche mit Staatsbürgerschaft. Ärzte erinnern an den hippokratischen Eid Auch die Ärztekammer besteht darauf "alle Patientinnen und Patienten bestmöglich zu behandeln", hatte das Ö1-"Mittagsjournal" am Donnerstag ein Statement der Berufsvertretung zitiert. "Wir berufen uns auf den hippokratischen Eid und auf das Ärztegesetz, welches folgenden Passus beinhaltet: Ein Arzt ist verpflichtet Jeden von ihm in ärztliche Beratung oder Behandlung übernommenen Gesunden und Kranken ohne Unterschied der Person gewissenhaft zu betreuen."