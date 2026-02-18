Was hat eine Legebatterie mit der österreichischen Bundesregierung zu tun? Ziemlich genau vor einem Jahr gab FPÖ-Chef Herbert Kickl in der Jahnturnhalle zu Ried darauf die folgende Antwort: Beide „gackern ein bissl herum – und legen uns die faulen Eier“. Jetzt ist nicht jedes Ei, das in einer Legebatterie gelegt wird, zwangsläufig gleich ein faules. Aber die Zuhörer wussten, was ihr Parteichef meint – und sie tun es seit Jahrzehnten.

1992 hat Jörg Haider, ein gebürtiger Oberösterreicher, begonnen, den politischen Aschermittwoch als FPÖ-Fest zu etablieren. In Ried im Innkreis gab er alljährlich mehr oder weniger gelungene Kalauer zum Besten. Schon damals war Herbert Kickl mit von der Partie – er fungierte als rhetorischer Einflüsterer, als Redenschreiber. Und seit dieser Zeit gilt an einem der strengsten Fastentage der Katholiken die Regel: Es geht fast alles. Zumindest was die Kritik am politischen Gegner angeht. Für die FPÖ hat sich die Lage seither freilich etwas geändert. Die Freiheitlichen sind lange nicht nur Opposition, sondern stimmenstärkste Partei. Und sie haben dem Aschermittwoch derart ihren Stempel aufgedrückt, dass auch ÖVP und SPÖ nachziehen mussten oder wollten. Im Falle der Kanzlerpartei passierte dies am Mittwoch in Klagenfurt, wo Christian Stocker eine Grundsatzrede hielt; und die SPÖ blickt seit Jahren zum steirischen SPÖ-Chef Max Lercher und seiner Veranstaltung in der Obersteiermark.

Polit-Folklore „Der Aschermittwoch gehört in Österreich mittlerweile zur politischen Folklore“, sagt Politik-Analyst Thomas Hofer zum KURIER. In der Praxis steht die FPÖ heute vor einem strategischen Problem: „Für sie ist 365 Tage im Jahr Aschermittwoch.“ Der Experte spricht damit zwei wesentliche Probleme an, die die FPÖ als Großpartei 2026 hat. Das eine ist die Erwartungshaltung.

Gereiztheit Thomas Hofer: „Dadurch, dass die FPÖ in ihrer täglichen Rhetorik fast immer stark zuspitzt, ist die Gereiztheit von Grund auf hoch. Für den Aschermittwoch bedeutet das, man muss noch mehr überspitzen, um diesen Tag überhaupt noch zu etwas Besonderem zu machen.“ Den zweiten Aspekt könnte man als den „staatstragenden Faktor“ bezeichnen. Und der ist für die FPÖ heute jedenfalls wichtiger als noch vor 30 Jahren. „Die FPÖ muss wissen“, sagt Hofer, „dass jeder Satz, der in Ried gesagt wird, ewig bleibt und zitiert wird.“