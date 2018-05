Arbeitszeitflexibilisierung: Mahrer fordert Ende von "Gräuelpropaganda"

Der neue Präsident der Wirtschaftskammer (WKÖ), Harald Mahrer, will als "Innovator" an seine neue Aufgabe herangehen. Dabei gibt er sich betont staatstragend und streckt den anderen Sozialpartnern für eine "Zukunftspartnerschaft" die Hand aus. Wirtschaft ist für ihn "unteilbar": Er macht keinen Unterschied zwischen Branchen und sieht die Arbeitnehmer als wichtigen Teil der Gesamtheit.

Wirtschaftskammerpräsident als Lebensaufgabe für Mahrer, der stets betont, aus der Wirtschaft zu kommen? "Für jemanden, der mit Leib und Seele Unternehmer ist, für den ist das eine ganz besondere Aufgabe, die österreichische Wirtschaft repräsentieren und in ihrem Namen sprechen zu dürfen. Es nicht eine Lebensaufgabe, aber eine einzigartige Aufgabe, die ich mit sehr viel Demut und großem Verantwortungsbewusstsein übernehme", sagt Mahrer im Interview mit der APA. Er könne auf einem soliden Fundament gestalterisch tätig werden. Er will neue innovative Gedanken einbringen und den "Freiheitsgedanken forcieren".

In einer "Zukunftspartnerschaft", wie er sie vorschlägt, will Mahrer das gemeinsame Ganze gemeinsam behandeln. Beispielsweise gehe es darum, "sich gemeinsam der großen Frage der digitalen Transformation zu widmen". Er will dazu Vertreter der Zivilgesellschaft mit an den grünen Tisch holen, um deren kreatives und innovatives Potenzial zu nutzen.