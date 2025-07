653 Millionen Euro: Arbeiterkammer erhielt 2024 mehr Beiträge

Grund dafür sind in erster Linie die gestiegenen Löhne und Gehälter, wie AK-Direktorin Silvia Hruska-Frank bei der Präsentation des AK-Finanzberichts erklärte. Rund die Hälfte der Beiträge wurde für Personal aufgewendet. Damit habe man 2,4 Mio. Beratungen durchführen können, so Hruska-Frank.

Die Arbeiterkammer hat im Vorjahr rund 653 Millionen Euro an Beiträgen von ihren rund vier Millionen Mitgliedern erhalten. Das sind 7,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor (608 Mio.).

Dank der gestiegenen Erträge, die hauptsächlich aus den Beiträgen stammen, stiegen auch die Rücklagen der Arbeiterkammer. Gemeinsam verfügen die insgesamt neun Arbeiterkammern über insgesamt 230 Mio. Euro an Rücklagen. Diese werden laut AK vor allem für den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur gebildet, aber auch zur Reaktion auf mögliche unvorhergesehene Entwicklungen. Zudem gab es 2024 Rückstellungen in Höhe von 275 Mio. Euro, für bestehende Ansprüche des Personals auf Pensionen, Urlaub oder Abfertigungen.

Gegenüber dem Jahr 2023 stiegen die Personalkosten der Arbeiterkammer 2024 um 10,8 Prozent von rund 301 Mio. auf 334 Mio., was auf vorübergehende Personalaufstockungen wegen der Wahl zurückzuführen ist. Ende 2024 lag der Personalstand mit rund 3.075 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, umgerechnet in Vollzeitäquivalenten, wieder knapp unter jenem des Vorjahres (3.100).

Die Arbeiterkammer wirtschafte "umsichtig und nachhaltig", betonte Hruska-Frank am Donnerstagabend vor Journalisten. Sämtliche Anlagen seien sehr konservativ und vorsichtig. Auch im laufenden Jahr erwartet sie ein stabiles Budget.

Für die kommenden Jahre sind in mehreren Bundesländern größere Investitionen in Bildungshäuser geplant, darunter in Wien, wo bis 2029/30 ein neuer Youth Campus gebaut werden soll.