Anschober: Situation in Österreich stabil

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sieht die Situation in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie in Österreich stabil. Via Aussendung lobte er am Samstag die Arbeit der Gesundheitsbehörden in den Ländern und Bezirken. Sie würden "einen sehr guten Job beim Containment und damit bei der Eingrenzung der Infektionen" machen, "um große Ausbrüche zu vermeiden."

"Danke für diese fünf Monate extremer Herausforderung, die mit höchster Verantwortung und Belastung verbunden ist.“