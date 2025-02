Gleich zu Beginn des Gesprächs war es dem ehemaligen Generalsekretär Peter Sichrovsky wichtig zu betonen, dass er heute nicht als Vertreter der FPÖ in der Sendung zu Gast ist. Er sei aber positiv gestimmt, dass die Regierungsverhandlungen mit der ÖVP schon sehr bald zu einem positiven Ergebnis führen: "Die FPÖ hat die Selbstsicherheit gewonnen, eine rechte Partei zu sein". Also konkret, dass die FPÖ die Wahl als eine rechte Partei gewonnen hat.

Demnach sei es auch schwierig, sich an den ÖVP-Kurs anzupassen oder gar den Forderungen der ÖVP, die FPÖ solle mehr in "die Mitte" rücken, Folge zu leisten. Das größte Problem hat laut Sichrovsky mittlerweile nämlich die ÖVP. Im Vergleich zum Jahr 2000, als sich die FPÖ laut ihm noch sehr an der ÖVP angelehnt habe. Jetzt sehe die Situation anders aus.