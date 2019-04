Alt-Bundespräsident Fischer kritisierte Stenzel in ZIB2

„Der demokratische Rechtsstaat ist gefährdet, in Europa und in Österreich“, sagte Fischer bei einer juristischen Tagung in Salzburg. Der demokratische Rechtsstaat habe sich in der zweiten Republik gut entwickelt, dennoch gab es laut Fischer in letzter Zeit Probleme und unschöne Entwicklungen - in anderen europäischen Ländern, aber auch in Österreich. Er verweist unter anderem auf den Sager von Innenminister Herbert Kickl, dass „nicht die Politik hat dem Recht zu folgen, sondern das Recht hat der Politik zu folgen“.

Lehren aus der Geschichte nicht gezogen

Für Fischer haben einige unerfreuliche Entwicklungen, Verstöße gegen die politische Kultur oder der Vorfall mit dem "Ratten-Gedicht" damit zu tun, „dass das Menschen sind, die die Lehren aus der Geschichte nicht gezogen haben".

Dass ein Kommunalpolitiker – ausgerechnet in Braunau – ein Gedicht veröffentlicht hat, in dem Flüchtlinge mit Ratten in Zusammenhang gebracht werden, „ist ein Schlag ins Gesicht der Menschenwürde“ sagte Fischer bei einer juristischen Tagung in Salzburg.