AK-Chefin Anderl nimmt bei Altersbeschäftigung Betriebe in die Pflicht

Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl will bei der Beschäftigung älterer Menschen die Betriebe stärker in die Pflicht nehmen. Viel zu viele Unternehmen würden keine Personen über 60 Jahre beschäftigen, kritisierte sie am Sonntag in der Pressestunde des ORF. Eine Debatte über ein höheres Pensionsantrittsalter lehnte sie einmal mehr ab. "Zuerst einmal schauen, dass wir für alle eine Beschäftigung haben. Dann muss man noch einmal darüber diskutieren."