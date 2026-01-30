88,4 Prozent der Empfehlungen des Rechnungshofs wurden umgesetzt

Der Rechnungshof hat am Freitag seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2025 vorgelegt. Demnach veröffentlichte der Rechnungshof im Vorjahr 63 Berichte und 16 Prüfungen zum Parteiengesetz. Und die Prüfungen zeigen durchaus Wirkung, wie das Nachfrageverfahren für 2024 zeigt. Demnach wurden 88,4 Prozent der Empfehlungen vollständig bzw. teilweise umgesetzt oder deren Umsetzung zugesagt. Allerdings seien erneut auch wesentliche Empfehlungen offen geblieben, so der Rechnungshof.

Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker appellierte daher an alle Vertretungskörper, den Nationalrat, die Landtage, die Gemeinderäte und die Kammerparlamente sowie die Organe der Sozialversicherungen, "sich intensiver mit der Frage der tatsächlichen Umsetzung von Empfehlungen zu befassen". Denn nur mit ihrer Unterstützung werde es gelingen, ernsthaft Reformen für Österreich voranzutreiben, so Kraker in dem Bericht. 197 Empfehlungen nicht umgesetzt Im Zuge des Nachfrageverfahrens wurde bei 87 überprüften Stellen die Umsetzung von Empfehlungen aus dem Jahr 2024 nachgefragt. Dabei zeigte sich, dass von 1.704 Empfehlungen 784 vollständig, 352 teilweise umgesetzt und bei 371 Empfehlungen eine Umsetzung zugesagt wurde. 197 Empfehlungen blieben offen. Bei den zentralen Empfehlungen war der gesamte Umsetzungsgrad mit 87,4 Prozent sogar noch höher. Der Anteil der nicht umgesetzten Empfehlungen war in den Gebietskörperschaften ähnlich, in Gemeinden mit 13 Prozent aber etwas höher als in Ländern (12,1) und im Bund (11,4).