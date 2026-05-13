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Inland

24 Jahre älter: Lena Schilling ist in mächtigen EU-Grünen verliebt

Die 25-jährige Abgeordnete und der 49-jährige Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion sind ein Paar.
13.05.2026, 12:25

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PK DIE GRÜNEN "WAS KOSTET UNS DIE KLIMAKRISE? - AUSWIRKUNGEN DES NICHTHANDELNS AUF WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT": GEWESSLER/SCHILLING

Im EU-Wahlkampf 2024 sorgte Lena Schilling, Spitzenkandidatin der Grünen, mit vermeintlich "privaten" Geschichten für Schlagzeilen. Konkreter: Ihr wurde vorgeworfen, unwahre Behauptungen über Dritte verbreitet zu haben. Seit sie im EU-Parlament tätig ist, wurde es privat etwas ruhiger um die mittlerweile 25-Jährige. 

Bis jetzt: Wie die Kronen Zeitung berichtet und Schilling bestätigt, ist die jüngste Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament frisch verliebt. Dabei handelt es sich um keinen Unbekannten, sondern den 49-jährigen Bas Eickhout. Der Niederländer ist immerhin Co-Vorsitzender der Grünen-EU-Fraktion. Eickhout sei, so Schilling, genauso besessen von "internationalen Emissionszertifikaten" wie sie selbst.

European Parliament plenary session in Strasbourg

Bas Eickhout

"Unangenehm" und "problematisch"

Das Paar, so die Krone, habe sich während einer Studienreise vor deren Fraktion in Zagreb geoutet. Eine Geheimhaltung hätte wohl zu einem Interessenskonflikt geführt. Das EU-Parlament schreibt den Abgeordneten nämlich vor, dass sie Beziehungen offenlegen müssen. "Die Bekanntgabe stellte sicher, dass alle in der Fraktion über die Beziehung informiert sind und dass sie die Arbeit der Fraktion nicht beeinträchtigen wird", äußerte sich die Grüne EU-Fraktion gegenüber Politico. Weiter heißt es, dass Beteiligte die Offenbarung als "unangenehm" und das Verhältnis als "problematisch" beschrieben hätten.

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Lena Schilling
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