24 Jahre älter: Lena Schilling ist in mächtigen EU-Grünen verliebt

Im EU-Wahlkampf 2024 sorgte Lena Schilling, Spitzenkandidatin der Grünen, mit vermeintlich "privaten" Geschichten für Schlagzeilen. Konkreter: Ihr wurde vorgeworfen, unwahre Behauptungen über Dritte verbreitet zu haben. Seit sie im EU-Parlament tätig ist, wurde es privat etwas ruhiger um die mittlerweile 25-Jährige.

Bis jetzt: Wie die Kronen Zeitung berichtet und Schilling bestätigt, ist die jüngste Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament frisch verliebt. Dabei handelt es sich um keinen Unbekannten, sondern den 49-jährigen Bas Eickhout. Der Niederländer ist immerhin Co-Vorsitzender der Grünen-EU-Fraktion. Eickhout sei, so Schilling, genauso besessen von "internationalen Emissionszertifikaten" wie sie selbst.