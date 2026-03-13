2030 soll es 300 Primärversorgungszentren geben

500 Millionen Euro werden jährlich bis zum Ende der Legislaturperiode aus dem Gesundheitsreform-Fonds bereitgestellt werden, um landesweit ein besseres Angebot im Bereich der Prävention und Primärversorgung sicherzustellen.

Mit dem weiteren Ausbau von Primärversorgungseinheiten (PVE) „soll in Zukunft jede Patientin und jeder Patient rasch, wohnortnah und unabhängig vom Einkommen versorgt werden“, wird die zuständige SPÖ-Gesundheitsministerin Korinna Schumann in einer Aussendung zitiert. Im April werden laut Schumanns Ressort fünf Primärversorgungseinheiten (PVE) in Österreich eröffnen.