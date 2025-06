"Gesundheits-Navi": Bundesregierung will Hotline 1450 österreichweit vereinheitlichen

Aktuell ist die Hotline von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausgebaut. In Wien können bereits über 1450 Termine in Primärversorgungseinheiten gebucht werden. In der Steiermark wird nachts ein mobiler Notdienst vermittelt, in Oberösterreich erfolgt eine gezielte Zuweisung in Spitalsambulanzen. Eine Bestandserhebung mit den Bundesländern sei bereits vorgenommen worden. Nun soll das Angebot Schritt für Schritt angeglichen und erweitert werden, wie es heißt.

Erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem

Als erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem soll 1450 eine klare Rolle erhalten, "einfach erreichbar, verständlich und verlässlich für alle". Dazu soll die Hotline schrittweise um neue Funktionen erweitert werden, darunter Terminservices, Videoberatung und digitale Rückrufe. Damit soll sie zum "echten Einstiegspunkt in die Versorgung - auch außerhalb klassischer Ordinationszeiten" werden.