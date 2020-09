100 Jahre alt: Warum sich die Verfassung bewährt hat

Die Krisensicherheit der Bundesverfassung ließ sich zuletzt bei der Ibiza-Affäre beobachten: Zum ersten Mal in der Geschichte wurde eine Bundesregierung vom Parlament abgewählt bzw. entlassen.

Doch aufgrund der klaren Vorgaben, die die Verfassung enthält (wer tut was, was darf der Bundespräsident etc.), blieb die große Staatskrise aus – und die „Beamtenregierung“ übernahm.

Eine, wenn nicht sogar die Innovation der Bundesverfassung war die so genannte Verfassungsgerichtsbarkeit. „Die Idee dafür geht bis in die frühe Neuzeit zurück“, sagt Adamovich. Letztlich lag es aber an Österreich, den Gedanken in die Praxis zu übersetzen. Mit der 1920er Verfassung wurde ein Gericht gegründet, das für damalige Verhältnisse „Ungeheuerliches“ durfte, nämlich: vom Parlament beschlossene Gesetze aufheben. Ludwig Adamovich war einer der Präsidenten dieses Gerichts, des Verfassungsgerichtshofes, kurz VfGH.

Der VfGH war und ist es auch, der die Verfassung immer wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Egal ob Schnitzlers Reigen 1921, die Fristenregelung 1974 oder die Briefwahl 1985: Fast immer wurden gesellschaftspolitische Grenzfragen vor das Höchstgericht gebracht – und mit dem Verweis auf die Verfassung dort entschieden.