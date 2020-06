Das neue EU-Wahrzeichen

Für Apokalyptiker, die das Ende der EU und des Euro heraufbeschwören, muss Ihr Gebäude eine Provokation sein. Gewollt?

Die Gegner der EU haben sich bisher noch nicht zu Architektur geäußert. Die sind schwer beschäftigt, sich in Katastrophen-Malerei auszudrücken.

Gab es nie Kritik an Ihrem EZB-Bau?

Eigentlich nur von Kollegen, die anfänglich den Eingriff in die denkmalgeschützte Großmarkthalle, die ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist, nicht verstanden haben. Aber je fertiger das Gebäude wird, umso eher wird man sehen, dass wir auf das Bestehende Rücksicht genommen haben. Der Gebäudekomplex transportiert auch die Werte der Europäischen Zentralbank: Effizienz, Transparenz, was der Bank sehr wichtig ist, Kommunikation und Stabilität.

Gibt es einen Unterschied zwischen dem Bauen einer Notenbank und einer Oper in China, was Sie ja machen? Passen Sie sich an?

Da ist keine Anpassung notwendig. Es gibt für jedes Problem eine eigene Lösung. Ein dreidimensionales Symbol für Europa zu entwerfen und ein Kongresszentrum mit einem Opernhaus zu verbinden ist funktional, technisch und vor allem von der Gestalt her etwas ganz anderes. Das andere ist das Erfrischende in unserem Beruf.

Sie orientieren sich nicht an dem Stil eines Landes?

Ich kenne den Vorwurf, wenn man in China baut: Du baust für ein autoritäres System. Das mag schon richtig sein. Es kommt aber darauf an, wie man baut. Denken Sie an Brunelleschi, der in der Renaissance für das autoritärste System, die katholische Kirche, eine wundervolle Kuppel für den Dom von Florenz entworfen und gebaut hat. Ich werfe den Architekten Autoritätsgläubigkeit vor, wenn sie sich dem Regime ästhetisch anpassen. Nicht so toll finde ich, wenn vor allem deutsche Architekten sich dem Stil der Umgebung anpassen und versuchen, auf diese Art geschäftstüchtig zu sein. Das Problem ist klar: Bauen in autoritären Regimen mit autoritärer Ästhetik. Das müssen wir ablehnen.

Was wollen Sie noch machen? What’s next?

Wir bauen ein Naturhistorisches Museum an einem der schönsten Bauplätze der Welt, am Zusammenfluss von Rhône und Saône in Lyon. Einen Konzertsaal mit Musikschule im dänischen Aalborg, ein Bankgebäude in Baku, eine Siedlung in Moskau, das Parlament in Tirana. Das ist eine vornehme Aufgabe, ein Symbol für Demokratie und Freiheit in Albanien zu entwerfen. Und wir bewerben uns gerade auch für ein jüdisches Museum. Der nächste große Schritt ist eine Stadtplanung in Changsha (Hauptstadt von Chinas Provinz Hunan) .

Nehmen Sie mit Ihren Bauten Zukunft vorweg?

Fortschritt heißt fortschreiten, das heißt in die Zukunft gehen. Wenn man stehen bleibt, ist man schon tot.