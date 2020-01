Zwölf Eier für Mindestlohn: Venezuelas gescheiterte Revolution

In der " Schatzkammer" der Casa de Paso Divina Providencia im kolumbianischen Cucuta schlummern die "Reichtümer" für den nächsten Tag: Säcke von Kartoffeln, Reis, Hühnerfleisch und "was in diesen Tagen das Teuerste ist", wie Cucutas Bischof Victor Manuel Ochoa berichtet: gekühltes Trinkwasser.

Ochoa arbeitet an der Front, an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien. Dort, wo jeden Tag Zehntausende Venezolaner die Grenze überqueren und viele von ihnen nicht mehr zurückkehren, weil sie es in ihrer Heimat nicht mehr aushalten.