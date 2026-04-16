100 Tage Bürgermeister: Was hat Zohran Mamdani in New York bewegt?

Von Leonhard Rosenauer

Als Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl in New York City gewann, war die Euphorie bei Linken groß. Da gewann jemand, der kostenlose Kitas und Supermärkte mit gedeckelten Preisen versprach. Jemand, der sich selbst als Sozialist bezeichnet, sich gegen das Establishment in der eigenen Demokratischen Partei wandte und selbstverständlich auch gegen Donald Trump.

Er ist der 111. Bürgermeister von New York City. Zuvor gehörte er von Anfang 2021 bis Ende 2025 der New York State Assembly an, in der er den 36. Wahlbezirk im Stadtteil Queens vertrat. Am 4. November 2025 gewann er die Bürgermeisterwahl in New York City; er wurde am 1. Januar 2026 als erster muslimischer Bürgermeister New Yorks vereidigt.

Der US-Präsident hatte Mamdani in dessen Wahlkampf immer wieder verunglimpft. Doch der zeigte sich davon unbeeindruckt. Als der Wahlsieger wenig später zum Amtsantritt im Weißen Haus anrückte, schien der Ärger verflogen. Mamdani und Trump grinsten bei einer Pressekonferenz in die Kameras. Der neue New Yorker Bürgermeister hatte es offenbar geschafft, selbst den US-Präsidenten um den Finger zu wickeln. Mamdanis Wahlkampf wird inzwischen sogar von Linken in Europa imitiert. Doch was hat der neue Bürgermeister nach 100 Tagen im Amt in seiner Stadt erreicht?