Zölle: USA verrechnen Japan zu viel

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Gestern, Donnerstag, sind in Dutzenden Ländern rund um den Globus die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Zölle in Kraft getreten. So auch in Japan: Das Land muss für die meisten Exporte in die USA nun Zölle in Höhe von 15 Prozent zahlen. Doch bei der Umsetzung des Handelsabkommens zwischen den beiden Ländern gibt es Probleme. So wurde der ausgemachte Prozentsatz auf bestimmte Warengruppen wie etwa Rindfleisch, die bereits höheren Zöllen unterliegen, noch oben draufgeschlagen.

Bedauerliches Versehen Nach Angaben der Regierung in Tokio haben die USA aber zugesagt, die Fehler zu korrigieren und zu viel gezahlte Zölle zurückzuerstatten. Dafür würden Verordnungen von Präsident Trump geändert. Der japanische Unterhändler Ryosei Akazawa sprach von einem bedauerlichen Versehen. Akazawa war extra nach Washington gereist, um die neue Praxis mit US-Handelsminister Howard Lutnick und US-Finanzminister Scott Bessent zu besprechen. Anders als für die Europäische Union seien solche zusätzlichen Zölle für Japan noch nicht zurückgenommen worden, so Akazawa.