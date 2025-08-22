Empörung in Orlando: Gedenk-Zebrastreifen für Anschlagsopfer übermalt
Zusammenfassung
- Regenbogen-Zebrastreifen zum Gedenken an die Pulse-Opfer in Orlando wurde entfernt, was Kritik von Bürgermeister und Überlebenden auslöste.
- Gouverneur DeSantis begründete die Entfernung, Straßen nicht für politische Zwecke zu missbrauchen, während die Stadt weiterhin der Opfer gedenken will.
- Das US-Verkehrsministerium fordert einheitliche Markierungen, obwohl Studien zeigen, dass künstlerische Zebrastreifen die Sicherheit erhöhen können.
In Orlando im US-Bundesstaat Florida ist ein Regenbogen-Zebrastreifen zum Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Nachtclub Pulse entfernt worden.
DeSantis: "Straßen nicht für politische Zwecke missbrauchen"
Bürgermeister Buddy Dyer, ein Demokrat, zeigte sich "erschüttert" von dieser "grausamen politischen Aktion". Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur Floridas, erklärte, man werde es "nicht zulassen, dass die Straßen unseres Bundesstaates für politische Zwecke missbraucht werden".
Orlando werde die 49 Menschen, die 2016 bei dem Angriff auf den bei der LGBTQ-Gemeinschaft beliebten Club getötet wurden, weiterhin ehren, versicherte Bürgermeister Dyer auf der Plattform X. Der Angreifer reklamierte damals eine Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS).
Überlebender: Zeichen der Solidarität wurde "ausgelöscht"
Ein Überlebender des Attentats kritisierte, es sei ein Zeichen der Solidarität "ausgelöscht" worden. Der Bundesstaat habe damit das Andenken an die Toten entweiht, schrieb Brandon Wolf bei X.
Initiative des US-Verkehrsministeriums
In vielen US-Städten sind in den vergangenen Jahren bunte Straßenbemalungen entstanden - oft, um an Opfer von Gewalt zu erinnern oder als sichtbares Zeichen der Unterstützung für Minderheiten.
Das US-Verkehrsministerium hatte die Bundesstaaten jüngst im Rahmen einer neuen Initiative angewiesen, stärker auf einheitliche und klar erkennbare Straßenmarkierungen zu achten. Ziel der Kampagne ist es demnach, Ablenkungen für Autofahrer zu verringern und Unfälle zu vermeiden.
Studie: Künstlerisch gestaltete Zebrastreifen erhöhen Sicherheit
Kritiker verweisen allerdings auf eine Studie der Bloomberg-Stiftung, die gegenteilige Ergebnisse nahelegt: Demnach können künstlerisch gestaltete Zebrastreifen die Sicherheit sogar erhöhen, weil Autofahrer eher abbremsen und häufiger Vorfahrt gewähren.
Dyer betonte mit Blick auf den Zebrastreifen in Orlando, die Stadt habe diesen in Abstimmung mit dem Bundesstaat angebracht und nationale Standards eingehalten. Die Regenbogen-Bemalung habe die Sicherheit für Fußgänger verbessert.
