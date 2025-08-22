Empörung in Orlando: Gedenk-Zebrastreifen für Anschlagsopfer übermalt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Orlando im US-Bundesstaat Florida ist ein Regenbogen-Zebrastreifen zum Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Nachtclub Pulse entfernt worden. DeSantis: "Straßen nicht für politische Zwecke missbrauchen" Bürgermeister Buddy Dyer, ein Demokrat, zeigte sich "erschüttert" von dieser "grausamen politischen Aktion". Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur Floridas, erklärte, man werde es "nicht zulassen, dass die Straßen unseres Bundesstaates für politische Zwecke missbraucht werden".

Orlando werde die 49 Menschen, die 2016 bei dem Angriff auf den bei der LGBTQ-Gemeinschaft beliebten Club getötet wurden, weiterhin ehren, versicherte Bürgermeister Dyer auf der Plattform X. Der Angreifer reklamierte damals eine Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Überlebender: Zeichen der Solidarität wurde "ausgelöscht" Ein Überlebender des Attentats kritisierte, es sei ein Zeichen der Solidarität "ausgelöscht" worden. Der Bundesstaat habe damit das Andenken an die Toten entweiht, schrieb Brandon Wolf bei X.

Initiative des US-Verkehrsministeriums In vielen US-Städten sind in den vergangenen Jahren bunte Straßenbemalungen entstanden - oft, um an Opfer von Gewalt zu erinnern oder als sichtbares Zeichen der Unterstützung für Minderheiten. Das US-Verkehrsministerium hatte die Bundesstaaten jüngst im Rahmen einer neuen Initiative angewiesen, stärker auf einheitliche und klar erkennbare Straßenmarkierungen zu achten. Ziel der Kampagne ist es demnach, Ablenkungen für Autofahrer zu verringern und Unfälle zu vermeiden.