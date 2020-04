Zahlreiche Tote bei Anschlag mit Tankwagen in Syrien

Die Kampfhandlungen im benachbarten Idlib sind sind seit einem Waffenruhe-Abkommen im März beträchtlich weniger geworden, russische und türkische Einheiten patroullieren gemeinsam auf den wichtigsten Hauptstraßen.

Währenddessen ortet die Organisation Human Rights Watch im Nordosten Syriens eine Gefährdung der Versorgung von zwei Millionen Menschen. Sie klagte am Dienstag in New York über einen großen Mangel an medizinischen Produkten zur Vorbeugung und Behandlung von Covid-19. Wegen der wenigen Tests - besonders in dem von kurdischen Gruppen kontrollierten Nordosten - gebe es wahrscheinlich kein echtes Bild über das Ausmaß der Infektionen in dem Bürgerkriegsland.

Die Menschenrechtler stützen sich auf Interviews mit zehn Angestellten von Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen, die in der Region an der Grenze zum Irak arbeiten. Die schlechtere Versorgung hängt mit einem Kompromiss im UN-Sicherheitsrat zusammen, der den Zugang für humanitäre Hilfe beschränkt.