Chinas Xi und Syriens Assad beschließen "strategische Partnerschaft"

Nach Jahren diplomatischer Isolation gewinnt Syriens Machthaber Bashar al-Assad einen wichtigen Verbündeten: Bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping beschlossen beide Politiker am Freitag eine "strategische Partnerschaft" ihrer Länder. Es ist das erste Mal seit knapp zwei Jahrzehnten, dass Assad die Volksrepublik besucht.

➤ Hier lesen Sie, warum der Diktator Baschar al-Assad wieder salonfähig ist

"Chinas Präsident Xi Jinping und sein syrischer Amtskollege Bashar al-Assad haben gemeinsam die Bildung einer chinesisch-syrischen strategischen Partnerschaft verkündet", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Diese Partnerschaft war kurz zuvor bereits von Xi angekündigt worden, der von einem "historischen Meilenstein unserer bilateralen Beziehungen" sprach.

China erhält Agrarprodukte, investiert dafür in den Wiederaufbau Syrien

Vertreter Chinas und Syriens unterzeichneten in Peking mehrere Vereinbarungen zur bilateralen Zusammenarbeit, darunter auch zur wirtschaftlichen Entwicklung. So will China künftig mehr hochwertige Agrarprodukte aus Syrien importieren. Auch der Wiederaufbau in dem arabischen Land und seine Stärkung im Kampf gegen den Terrorismus werde von China unterstützt, sagte Xi den Staatsmedien zufolge.