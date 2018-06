Wie Trump über Freunde und Feinde spricht

Als Trump Tweets einer britischen antimuslimischen Organisation verbreitete und dafür von der britischen Premierministerin Theresa May über einen Sprecher kritisierte, richtete er ihr aus, sie möge sich nicht auf ihn, sondern auf den radikalen islamistischen Terror in Großbritannien fokussieren. Einer Quelle aus dem Weißen Haus zufolge beklagte Trump die "oberlehrerhafte Art" der britischen Premierministerin.

Duterte, ein Kapitel für sich

Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, hat Trump dagegen ein Ständchen gesungen; er gab es am Asean-Gipfel zum Besten und es hieß: „Du bist das Licht“. Duterte hat mehr als 7.000 Menschen in seinem Krieg gegen Drogen töten lassen und verglich sich mit Hitler: "Hitler hat drei (es waren sechs, Anmerkung) Millionen Juden massakriert. Heute haben wir drei Millionen Drogendealer. Es würde mich sehr glücklich machen, sie zu schlachten." Trump gratulierte Duterte zum „unglaublichen Job“ in seinem Kampf gegen das Drogenproblem. Ein paar Monate später forderte Trump in den USA die Todesstrafe für Dealer.