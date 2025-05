Wie Keir Starmer versucht, den Vormarsch der rechten Reform-Partei zu stoppen

Diese Niederlage scheint akzeptiert, bevor sie überhaupt eingetreten ist. Der britische Premierminister Keir Starmer weigerte sich bis zu zuletzt ins nordenglischen Runcorn und Helsby zu reisen. Die dortige Labour-Kandidatin Karen Shore musste ihre Wahlkampftour also alleine bestreiten. Damit ist Starmer der erste Regierungschef seit fast 20 Jahren, der sich bei der ersten Nachwahl in einer neuen Legislaturperiode nicht vor Ort engagiert.

Es stehen an diesem Tag aber auch Lokalwahlen mit ähnlicher Tendenz an. In 24 Gemeinden werden insgesamt 1.641 neue Gemeinderäte gewählt - bis zu 450 Mandate könnten dabei an Reform UK gehen.

Reformpartei auf Platz 1

Politikprofessor Tim Bale von der Queen Mary Universität überrascht das nicht. „Nigel Farage ist ein Konkurrent der Konservativen, die nach wie vor äußerst unpopulär sind.“ Was ihn aber doch erstaunt: „Obwohl die Labour-Partei bei ihrem Wahlsieg nicht besonders beliebt war, haben nur wenige von uns erwartet, dass sie so schnell so viel Unterstützung verlieren wird.“