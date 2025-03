Ausgerechnet England wünscht sich eine Reichensteuer

„Hört zu“, begann er dann, so wie viele seiner Reden auf Social Media beginnen: „Wir dürfen das nicht zu einem Links-gegen-Rechts-Thema machen lassen… Wir können nur gewinnen, wenn unsere Sache größer ist als das.“ Sein Anliegen: die Einführung einer Vermögenssteuer.

In Großbritannien, einem Land, das freie Marktwirtschaft wie kaum ein anderes feiert, werden Rufe nach einem stärker einschreitenden Staat laut. Ebenfalls am Dienstag wurde auch noch eine YouGov-Analyse veröffentlicht: 77 Prozent der Briten würden es vorziehen, wenn die Regierung die Steuern für die Reichsten erhöhen würde, anstatt die öffentlichen Ausgaben zu kürzen, um die Staatsfinanzen zu verbessern.

Und schon im Herbst haben sich zwölf Labour-Abgeordnete der parteiübergreifenden Forderung nach einer Steuer auf „extremes Vermögen“ angeschlossen. Eine Steuer in der Höhe von 2 Prozent für jene, die 10 Millionen Pfund (12 Mio. Euro) oder mehr besitzen, könnte im Jahr 24 Milliard Pfund (29 Mill. Eur) pro Jahr einbringen.

Corona als Katalysator

Doch wieso gewinnt die Bewegung jetzt an Fahrt? Für Stephen Hunsaker vom Think Tank „UK in a Changing Europe“ war Corona der Katalysator: „Die Pandemie hat die Aufmerksamkeit auf die wachsende Kluft zwischen den Wohlhabenden und dem Rest der Gesellschaft gelenkt und die Diskussion darüber verstärkt, wie die Regierungen diese Ungleichheit beseitigen können.“