Bier wird in Großbritannien immer teurer: "Das ist der Tod der Pubs"

Dabei, so wird er ein paar Minuten später im Gastgarten des Scholars Arms erzählen, hätte er mit seinen zwei Freunden doch ohnehin nicht das Lieblingslokal, das gemütliche Independent Pub am anderen Ende der High Street , sondern eine Pub-Kette aufgesucht. Wissend, dass die Preise hier ein wenig günstiger sein würden.

„6 Pfund 45“, sagt der Kellner und dreht das Kartenlesegerät am Bartresen zu Aaron Curley. Der 28-Jährige zückt das Handy, um mit der hinterlegten Bankomatkarte zu zahlen – und zieht die Augenbrauen hoch: 6,45, damit sind sich früher zwei Pints ausgegangen.

Ab Dienstag wird der Brite für sein Feierabendbier noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen. Laut Umfrage der British Beer and Pub Association wird der Durchschnittspreis für ein Pint Bier im April erstmals die 5-Pfund-Marke (umgerechnet 6 Euro) überschreiten; in London könnte der Bierpreis im Schnitt sogar auf 7 Pfund (8,40 Euro) ansteigen.

Mehrabgaben für Unternehmen

Der Grund: Im April tritt ein Maßnahmenpaket der Labour-Regierung in Kraft: darunter Erhöhungen des nationalen Mindestlohns, der Sozialversicherungssätze und geringere Rabatte bei den Unternehmenssteuern. Prinzipiell Maßnahmen, die das Einkommen der arbeitenden Gesellschaft sichern sollen – doch für die Gaststätten und den Biersektor würden sich die Erhöhungen auf etwa 650 Millionen Pfund (780 Mio. Euro) belaufen. Kosten, die Pubs zum Überleben – so argumentieren sie – an die Kunden weitergeben müssen.