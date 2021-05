Wie Italiens Infrastruktur zerfällt: Bürokratie, Korruption und große Worte

Ein Geständnis, dass viele Italiener sprachlos macht, auch wenn man an so manches gewöhnt ist. Man braucht nur an die Tragödie vom 14. August 2018 denken, als in Genua die Morandi Brücke einstürzte und 43 Menschen starben. Wie sich herausstellte, wurde seitens des Betreibers Autostrade per l’Italia, der zur Holding der Familie Benetton gehört, bei der Wartung gepfuscht. Die Regierung ihrerseits hatte die vorgeschriebenen Kontrollen nicht durchführen lassen.

Kontrollen nicht durchgeführt

Die Morandi-Brücke steht für den generellen Zustand der italienischen Infrastruktur. Straßen, Brücken, Eisenbahntrassen wurden Ende der 1950er gebaut und sind zum Großteil baufällig. Engmaschige Kontrollen wären geboten, werden aber nicht immer durchgeführt.

Die Politiker aber treten nach Tragödien wie der vom Sonntag vor die Kameras, um zu beteuern: „Sicherheit muss oberste Priorität haben.“ Wie schlecht es generell, und zwar von Nord- nach Süditalien um die Infrastruktur steht, weiß man seit Jahren. Fast 2.000 Infrastruktur-Bauwerke bedürfen dringend der Reparatur. Brücken und Viadukte sind da gar nicht eingerechnet. Von ihnen werden fast 6.000 als dringend sanierungsbedürftig eingestuft. Die meisten befinden sich aber nicht in Süditalien, sondern in der norditalienischen Region Lombardei.

Weitere Brücken eingestürzt

Von 2013 bis 2020 sind neben der Morandi Brücke sechs weitere Brücken eingestürzt, davon acht in Norditalien und eine in Süditalien. Was nicht heißt, dass die Infrastruktur im Süden besser da stünde. 2015 stürzte entlang der sizilianischen Autobahn Palermo–Catania ein Viadukt ein. Der damalige Infrastrukturminister kam aus Rom angeflogen und versprach Millionen Euro für den Wiederaufbau, weitere Milliarden Euro für die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur auf der Insel.