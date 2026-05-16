Ex-Minister Streeting fordert Premier Keir Starmer heraus

Seit der britische Gesundheitsminister Wes Streeting am Donnerstag mit klaren Worten seinen Rücktritt verkündete, wartete das politische London auf seine Entscheidung. Jetzt steht fest: Streeting will neuer britischer Premier werden. Er werde in einer Wahl um das Amt des Labour-Parteichefs gegen den amtierenden, stark angeschlagenen Regierungschef Keir Starmer antreten, bestätigte der 43-jährige Streeting am Samstag bei einem Auftritt. Mit dem Posten des Parteichefs ist auch das Amt des Premierministers verbunden, das Starmer im Falle einer verlorenen Führungswahl abgeben müsste.

Noch ein Herausforderer Ob sich Streeting dem Duell mit Starmer stellt, war bis zuletzt unklar. Spekuliert wurde, er könne womöglich keine ausreichende Unterstützung im Parlament dafür haben. Um den Parteichef herauszufordern, ist die Unterstützung von mindestens 81 Abgeordneten aus der Fraktion notwendig. Zudem positioniert sich Streeting damit klar gegen einen weiteren Kandidaten auf das Amt des Premiers: Andy Burnham. Der Bürgermeister der Stadt Manchester will in den kommenden Wochen den Sprung ins Parlament schaffen.