Wem die Debatte um Chemnitz nützt

Den Anfang machte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der im Asyl-Streit der Union im Team Seehofer spielte, und der 2019 in Sachsen eine Wahl gewinnen muss, die AfD sitzt ihm tief im Nacken: „Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome“, so Kretschmer in seiner Regierungserklärung. Er hinterfragte Meldungen, denen zufolge Gruppen von Rechtextremen Menschen mit Migrationshintergrund durch die Stadt gejagt hätten. Diejenigen, die bei den rechtsgerichteten Demonstrationen „ausfällig“ geworden seien, seien weder alle Chemnitzer gewesen, noch seien sie in der Mehrheit gewesen, sagte Kretschmer. „Aber die, die es getan haben, sind schlimm genug und denen sagen wir auch den Kampf an“, fügte er hinzu.

Nach dem ersten Satz hatten die weiteren kritischen Worten in Richtung Rechts kaum noch Gewicht. Lob und Beifall kam von der AfD, die seine Kritik nutzte, um gegen die Kanzlerin und ihren Sprecher auszuholen. In der Woche zuvor hatten sie die Geschehnisse in Chemnitz scharf verurteilt ("Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin.") und auch am Mittwoch fand Merkel dazu erneut Worte, die sich auch als leise Kritik an Kretschmer lesen: Es habe Bilder gegeben, die "sehr klar Hass und damit auch die Verfolgung unschuldiger Menschen" gezeigt hätten. Davon müsse man sich distanzieren. "Damit ist alles gesagt", fügte sie hinzu.