Ausland

Warum die "Weltuntergangsuhr" so nah an Mitternacht ist wie nie zuvor

FILES-SPAIN-ENVIRONMENT-DISASTER-ECONOMY
Gefahr, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder die selbst verschuldete Erderhitzung auslöscht ist so groß wie nie zuvor seit Erfindung der Uhr 1947.
27.01.26, 18:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Angesichts der instabilen Weltlage haben Wissenschafter die Zeiger der "Weltuntergangsuhr" erstmals auf 85 Sekunden vor Mitternacht gestellt und vor einer globalen Katastrophe gewarnt. 

Sorge bereiteten unter anderem aggressives Verhalten der Nuklearmächte Russland, China und USA, die Klimakrise, Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie mögliche Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, teilten die Forscher des "Bulletin of the Atomic Scientists" in Washington mit.

"Verheerende Gesundheitsschäden": Klimawandel kostet Millionen Menschenleben

"Weltuntergangsuhr": Bald schlägt's Mitternacht

In den vergangenen Jahren waren die Zeiger der Uhr immer näher an Mitternacht herangerückt - von 100 Sekunden auf 90 und im vergangenen Jahr dann auf 89. Mit 85 Sekunden stehen die Zeiger nun so nah an Mitternacht wie noch nie zuvor in der Geschichte der "Weltuntergangsuhr". 

Damit ist den Forschern zufolge die Gefahr, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder die selbst verschuldete Erderhitzung auslöscht, inzwischen so groß wie nie zuvor seit Erfindung der Uhr 1947. Der symbolische Stand der Uhr wird ein Mal im Jahr mitgeteilt.

Risikobild 2026: Österreich ist so gefährdet wie noch nie
Agenturen  | 

Kommentare