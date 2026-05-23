US-Präsident Donald Trump hat erneut gegen Comedian Stephen Colbert, der am Vortag ein letztes Mal seine Late-Night-Show im US-Fernsehen präsentiert hatte, ausgeteilt. Diesmal via KI-Video und dem offiziellen Account des Weißen Hauses.

Der offensichtlich mit Künstlicher Intelligenz erstellte Clip zeigt, wie Trump den Satiriker am Kragen packt, in eine Mülltonne wirft und dann seine ihm ganz eigenen Tanzbewegungen macht.

Dazu postete das Weiße Haus ein "Bye-bye" und eine winkende Hand.