Trump fordert, Moderator Stephen Colbert "einzuschläfern"

US-Präsident Donald Trump hat den Satiriker und Talkshow-Moderator Stephen Colbert scharf angegriffen. Der US-Sender CBS, der Colberts Sendung "The Late Show" ausstrahlt, sollte diesen "einschläfern", erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. "Das ist das einzig Menschliche, was man tun kann", fügte er hinzu. Colbert sei seit der Bekanntgabe der Absetzung seiner Sendung "tatsächlich schlechter geworden", erklärte Trump.

Colbert als einer der schärfsten Kritiker Trumps

Der Satiriker sei ein "erbärmliches Desaster", fügte er hinzu. Colberts Sendung soll im Mai 2026 eingestellt werden. CBS hatte das im Juli bekannt gegeben. Im gleichen Monat hatte der Sender eingewilligt, in einem Rechtsstreit mit Trump 16 Millionen Dollar an den Präsidenten zu zahlen. CBS zufolge war die Absetzung der Sendung "eine rein finanzielle Entscheidung". Colbert ist einer der schärfsten Kritiker Trumps, seine "Late Show" die beliebteste Late-Night-Show in den USA.

Der Mutterkonzern von CBS, Paramount Skydance, wird von David Ellison geleitet, Sohn des Milliardärs und Verbündeten Trumps, Larry Ellison. Nach Ellisons Übernahme in diesem Jahr ernannte der Konzern die konservative Journalistin Bari Weiss zur Chefredakteurin.