Weißes Haus: Trump will mit Rutte über NATO-Austritt sprechen

Nach Angaben des Weißen Hauses will US-Präsident Donald Trump bei seinem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch über einen möglichen Austritt aus der Allianz diskutieren. "Ich denke, es ist etwas, das der Präsident in ein paar Stunden mit Generalsekretär Rutte besprechen wird", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in Washington. Trump wolle "ein sehr offenes und ehrliches Gespräch" mit Rutte führen.

Sie wiederholte Trumps Vorwurf, die Verbündeten hätten die USA im Iran-Krieg im Stich gelassen. Die NATO habe den Vereinigten Staaten "in den vergangenen sechs Wochen den Rücken gekehrt", sagte Leavitt. Die NATO sei getestet worden, und sie habe "versagt".