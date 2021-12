"Weihnachtswahl" in Libyen auf Ende Jänner verschoben

Mit der Wahl war viel Hoffnung verbunden, entsprechend groß war der Druck auch durch andere Länder und die Vereinten Nationen. Bis zum Schluss wollte deshalb wohl niemand die schlechte Nachricht überbringen. Erst am Mittwoch berichteten Medien über das Schreiben eines Parlamentsausschusses, in dem es heißt, der Termin am Freitag sei unmöglich zu halten.

Mit Blick auf die Sicherheitslage wären eine freie und faire Wahl oder Wahlkämpfe ohnehin kaum denkbar gewesen. Zwar gab es seit dem Sommer 2020 keine größeren Gefechte mehr im Land, seit Oktober 2020 gilt eine Waffenruhe. Aber örtliche Milizen haben weiterhin die Kontrolle. Die Tausenden ausländische Kräfte sind noch immer nicht abgezogen. Libyen bleibt eines der gefährlichsten Länder weltweit.

Lage spitzte sich zu

In Tripolis, das monatelang von Truppen unter Befehl Haftars belagert wurde, wird teils wieder mobilisiert. Fotos von bewaffneten Gruppen in Geländefahrzeugen und Barrikaden aus Sand machen die Runde. Die Vereinten Nationen zeigen sich besorgt und sehen das Risiko neuer Gefechte als Vorstufe zum nächsten größeren Konflikt. Schulen und Universitäten wurden vorübergehend geschlossen. Auch der Konflikt um Einnahmen aus den Ölreserven spitzt sich wieder zu.

Bei internationaler Treffen hatten die UN, Deutschland und andere Partner sich bemüht, das Land auf Kurs zu halten. Zwei Konferenzen in Berlin, eine in Paris sowie zuletzt eine in Tripolis zeigten: Beim Thema Libyen kommen hohe und höchste Regierungsvertreter beteiligter Länder an einen Tisch. Diese Konferenzen sind aber keine Garantie für einen (längst beschlossenen) Abzug ausländischer Kräfte oder für Wahlen, die eigentlich ebenfalls längst beschlossenen waren.