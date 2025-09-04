Ausland

Wegen Einsatz der Nationalgarde: Washington klagt Trump-Regierung

FILE PHOTO: Members of the National Guard walk at the National Mall after U.S. President Trump deployed National Guard troops and ordered an increased presence of federal law enforcement to assist in crime prevention, in Washington
Mit der bei einem Bundesgericht eingereichten Klage soll die Stationierung unterbunden werden, da sie verfassungswidrig sei und gegen mehrere Bundesgesetze verstoße.
04.09.25, 19:36
Kommentare

Die US-Hauptstadt Washington hat am Donnerstag die Regierung von Präsident Donald Trump wegen des Einsatzes der Nationalgarde verklagt. Mit der bei einem Bundesgericht eingereichten Klage soll die Stationierung unterbunden werden, da sie verfassungswidrig sei und gegen mehrere Bundesgesetze verstoße.

Kriminalität außer Kontrolle? Warum Trump in Washington den Notstand ausrief

"Bewaffnete Soldaten sollten auf amerikanischem Boden keine Polizeiaufgaben für amerikanische Bürger übernehmen", erklärte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtdistrikts, Brian Schwalb, auf der Plattform X.

Donald Trump schickt die Nationalgarde nun auch nach Washington

Trump hatte im vergangenen Monat Truppen der Nationalgarde nach Washington verlegt, um nach eigenen Worten "Recht, Ordnung und öffentliche Sicherheit wiederherzustellen". Zudem unterstellte er die Polizeibehörde von Washington direkt dem Bund.

(Agenturen)  | 

Kommentare