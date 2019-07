Was die künftige Kommissionschefin Von der Leyen zu stemmen hat

Mit Kritik an Donald Trump hat sie jedenfalls bisher nicht gespart. Stets ging es dabei um dessen Beschwerde, dass Deutschland zu wenig Geld für seine Verteidigung ausgibt. Dem US-Präsidenten wird sie künftig mit dem ganzen Gewicht Europas im Rücken und auf gleicher Augenhöhe begegnen müssen. In der Handelspolitik hat die EU die alleinige Zuständigkeit. Aber weitere Spannungen mit den USA drohen. Exorbitant hohe Strafzölle auf europäische Autoexporte könnte Trump just dann verhängen, wenn Von der Leyen ihr Amt im November antritt.