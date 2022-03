Warum sich Freiwillige auf den gefährlichen Weg in die Ukraine machen

Vor dem Bus nach Lviv wartet auch Jan. Der 57-jährige Ukrainer will zuerst zu seiner Mutter im ostukrainischen Poltava, dann zu den Truppen. Seinen gut bezahlten Job in den USA hat er aufgegeben. „Ich konnte dort nicht essen, nicht schlafen. Das ist mein Zuhause, wo ich hin will, verstehst Du?“

Die Reise ab Lviv ist nicht organisiert und gefährlich. Die russischen Truppen stoßen dort nach Süden vor. Dennoch wirkt der Ukrainer gelöst.

Noch riskanter dürfte eine Fahrt in die fast eingeschlossene Hauptstadt Kiew sein. Und doch steht im unbeleuchteten Teil des Bahnhofsplatzes ein Bus mit der Aufschrift „Kiyw“. „Es ist die letzte Fahrt“, sagt eine junge Ukrainerin in gutem Polnisch. Im unteren Bereich des Doppeldeckers liegen Windeln auf den Sitzen, Helfer tragen Kartons mit Essen und Medikamenten in den Gepäckraum, wo sich bereits Militärrucksäcke befinden.

In der oberen Etage sitzen hinter verdunkelten Scheiben einige wenige mutige Passagiere. „Wir sind vernetzt in Kiew und bekommen dann die sicherste Route vermittelt“, so die Angestellte der Buslinie, Julia. Sie ist eigentlich eine Juristin aus Kiew. Sie selbst bleibt vorerst aber hier; immer wieder kämpft sie mit den Tränen.

Die beiden Busfahrer, Aleksander und Wlodymir, beide nahe an der Pensionsgrenze, geben ihre Angst zu, auch wenn sie nach außen stoisch wirken. „Man muss eben“, wiederholt Wladimir mehrfach. Es gibt noch letzte Umarmungen mit den Helfern, der Bus muss bald losfahren. „Ich melde mich bei Ihnen am Freitag per WhatsApp, ob er angekommen ist“, verspricht Julia.