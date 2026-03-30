Waffenruhe zu Ostern? Selenskij zeigt sich gesprächsbereit

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich offen für eine Waffenruhe über Ostern gezeigt. Wie er am Montag in einem Whatsapp-Chat mit Journalisten weiter sagte, erhält sein Land derzeit von einigen Verbündeten Signale, die weitreichenden Angriffe auf den russischen Ölsektor zurückzufahren. Falls Russland das ukrainische Energiesystem nicht mehr attackiere, sei die Ukraine sei im Gegenzug bereit, ihre Angriffe einzustellen, so Selenskij.

Das russische Präsidialamt trat indes Spekulationen entgegen, wonach in Russland eine militärische Mobilmachung geplant sei. "Diese Frage steht nicht auf der Agenda", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte im September 2022 die erste Teilmobilmachung des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg angeordnet. Der damalige Verteidigungsminister Sergej Schoigu sprach zu dem Zeitpunkt von 300.000 Reservisten, die eingezogen werden sollten. Daraufhin mehrten sich die Anzeichen für eine Absetzbewegung von Russen im wehrfähigen Alter. Über eine weitere Mobilisierung in Russland ist seitdem wiederholt spekuliert worden.